Ван Леувен бачить перспективу для футболу в Кривому Розі

Новий головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен позитивно відгукнувся про футбольну інфраструктуру в Кривому Розі. Слова нідерландського фахівця передає пресслужба клубу.

У «Кривбасу» хороша інфраструктура. Це чудова можливість для гравців прогресувати і досягати великих успіхів. Минулого сезону «Кривбас» грав у єврокубках – це показує, що українські команди мають потенціал.

Кривий Ріг – найдовше місто в Україні. Зараз знаю, що це місто, звідки багато воїнів, які зараз захищають Україну, щоб решта країни могла жити і розвиватися. Для мене футбол – це командна гра. Не один футболіст, а 11 на полі та 11 на лавці запасних. Ми маємо працювати разом – це колективна робота.