Ван Леувен бачить перспективу для футболу в Кривому Розі
Навесні неодноразово підіймалося питання доцільності проведення матчів у місті за чинної безпекової ситуації
близько 4 годин тому
Новий головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен позитивно відгукнувся про футбольну інфраструктуру в Кривому Розі. Слова нідерландського фахівця передає пресслужба клубу.
У «Кривбасу» хороша інфраструктура. Це чудова можливість для гравців прогресувати і досягати великих успіхів. Минулого сезону «Кривбас» грав у єврокубках – це показує, що українські команди мають потенціал.
Кривий Ріг – найдовше місто в Україні. Зараз знаю, що це місто, звідки багато воїнів, які зараз захищають Україну, щоб решта країни могла жити і розвиватися. Для мене футбол – це командна гра. Не один футболіст, а 11 на полі та 11 на лавці запасних. Ми маємо працювати разом – це колективна робота.
Патрік ван Леувен був представлений у якості головного тренера у понеділок, 9 червня. Фахівець, незважаючи на масовий літній відхід гравців, високо оцінив кадровий потенціал команди.