Павло Василенко

Головний тренер Феєноорд Робін ван Персі підтвердив, що клуб організовує спеціальний тренувальний табір у Бельгії, аби допомогти новачку команди Рахім Стерлінг швидше адаптуватися та набрати оптимальні фізичні кондиції. За словами наставника, збір триватиме кілька днів і стане важливим етапом інтеграції зіркового вінгера до нової команди.

Стерлінг приєднався до роттердамського клубу минулого тижня, достроково розірвавши контракт із Челсі за взаємною згодою. Повідомляється, що перед остаточним рішенням англієць вів перемовини одразу з 18 клубами, однак саме проєкт Феєноорда переконав його зробити вибір на користь Нідерландів.

Наразі 30-річний футболіст не може тренуватися разом з командою та брати участь у матчах через відсутність дозволу на роботу. Саме тому було ухвалено рішення провести індивідуальну підготовку за кордоном, де це дозволено правилами. Ван Персі наголосив, що такий підхід піде на користь не лише Стерлінгу, а й усьому колективу.

«Ми робимо це спеціально для нього, але паралельно працюємо над розвитком команди. Він розпочне тренування вже післязавтра. Далі будемо оцінювати його стан тиждень за тижнем. Очевидно, що знадобиться час, адже він не виходив на поле близько шести місяців», – зазначив наставник.

У клубі розраховують, що поступове повернення до ігрового ритму дозволить Стерлінгу стати ключовою фігурою атаки Феєноорда вже у вирішальній частині сезону.