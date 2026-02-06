Вільний агент Рахім Стерлінг навряд чи зможе приєднатися до клубів АПЛ найближчим часом.

Як повідомляє Sky Sports, 31-річний футболіст не встиг оформити контракт до закриття реєстраційного вікна на другу частину сезону. За правилами клуби можуть підписувати вільних агентів до 26 березня, але тільки за наявності вільних слотів у заявці з 25 гравців. У поточних складах команд АПЛ усі місця вже зайняті, що фактично виключає можливість приєднання досвідченого вінгера.

Цього сезону Стерлінг ще жодного разу не виходив на поле, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt складає близько 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що з Лестера зняли 6 очок у Чемпіоншипі.