Ванат залишив Жирону? Каталонці здійснили продаж за 10 мільйонів євро
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Жирона здійснила ще один трансфер на вихід за день. Але це поки не український нападник Владислав Ванат, а південнокорейський вінгер Кім Мін Су. Шотландський Рейнджерс скористався опцією викупу, прописаною в контракті двадцятирічного футболіста, та заплатив за нього десять мільйонів євро.
У британській валюті сума переходу становить приблизно 8,5 мільйона фунтів. Для Рейнджерс це один із найбільш помітних трансферів поточного періоду, адже шотландський клуб інвестував значні кошти в молодого атакувального гравця з потенціалом для подальшого розвитку.
Кім Мін Су приєднався до Жирони влітку 2022 року. Його контракт із каталонським клубом був розрахований до червня 2029 року, однак передбачена угода з Рейнджерс опція викупу дозволила шотландцям оформити перехід ще до завершення дії договору з іспанською командою.
Перший матч за основний склад Жирони південнокорейський вінгер провів у сезоні-2024/25. Відтоді Кім Мін Су вісім разів виходив на поле у складі першої команди каталонців, проте не зміг відзначитися забитими м’ячами або результативними передачами.
Значно продуктивнішим для футболіста став минулий сезон, який він провів у Сегунді на правах оренди. Кім Мін Су захищав кольори Андорри та регулярно отримував ігрову практику. У 40 матчах за клуб він забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.
Раніше 27 серпня Жирона продала українського вінгера Віктора Циганкова до Аякса.