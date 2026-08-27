Сергій Разумовський

Жирона здійснила ще один трансфер на вихід за день. Але це поки не український нападник Владислав Ванат, а південнокорейський вінгер Кім Мін Су. Шотландський Рейнджерс скористався опцією викупу, прописаною в контракті двадцятирічного футболіста, та заплатив за нього десять мільйонів євро.

💭 “I'm so happy to sign for Rangers. I know it's a big club with great, great fans.”



𝐌𝐢𝐧𝐬𝐮 𝐊𝐢𝐦 - 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 pic.twitter.com/seuliSS4bK — Rangers Football Club (@RangersFC) August 27, 2026

У британській валюті сума переходу становить приблизно 8,5 мільйона фунтів. Для Рейнджерс це один із найбільш помітних трансферів поточного періоду, адже шотландський клуб інвестував значні кошти в молодого атакувального гравця з потенціалом для подальшого розвитку.

Кім Мін Су приєднався до Жирони влітку 2022 року. Його контракт із каталонським клубом був розрахований до червня 2029 року, однак передбачена угода з Рейнджерс опція викупу дозволила шотландцям оформити перехід ще до завершення дії договору з іспанською командою.

Перший матч за основний склад Жирони південнокорейський вінгер провів у сезоні-2024/25. Відтоді Кім Мін Су вісім разів виходив на поле у складі першої команди каталонців, проте не зміг відзначитися забитими м’ячами або результативними передачами.

Значно продуктивнішим для футболіста став минулий сезон, який він провів у Сегунді на правах оренди. Кім Мін Су захищав кольори Андорри та регулярно отримував ігрову практику. У 40 матчах за клуб він забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше 27 серпня Жирона продала українського вінгера Віктора Циганкова до Аякса.