Павло Василенко

Після 13 років у Лестер Сіті настав час змін. У вівторок Джеймі Варді покинув Англію та перейшов до новачка Серії А Кремонезе на правах вільного агента.

Варді – справжня легенда Лестер Сіті. Він безперервно грав за клуб з 2012 року. За цей час він провів 500 матчів, забив 200 голів і зробив 71 результативну передачу, вигравши титул чемпіона Англійської Прем'єр-ліги.

Контракт ексгравця збірної Англії з «лисами» закінчився 30 червня цього року. Відтоді тривали пошуки нового клубу.

Після кількох тижнів пошуків Варді приєднався до Кремонезе.

Контракт легенди Лестера з клубом Серії А підписано до 30 червня 2026 року.

15 вересня Кремонезе зіграє з Вероною. Команда Давіде Ніколи спробує продовжити свою чудову серію та здобути третю перемогу поспіль у Серії А. У попередніх матчах новачок елітного дивізіону переміг Мілан (2:1) та Сассуоло (3:2).