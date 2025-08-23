Рома з Довбиком перемогла Болонью, Мілан несподівано вдома програв Кремонезе
Зіграно два матчі Серії А
15 хвилин тому
Фото - Getty Images
У першому турі чемпіонату Італії римська Рома на своєму полі приймала Болонью. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на початку другого тайму забив Веслі Франка.
Український форвард Рома Артем Довбик вийшов на заміну на 74-й хвилині.
У паралельному матчів Мілан вдома зазнав сенсаційної поразки від Кремонезе – 1:2.
Серія А, 1-й тур
Рома – Болонья – 1:0
Гол: Веслі Франка, 53.
Мілан – Кремонезе – 1:2
Голи: Павлович, 45+1 – Баскіротто, 28, Бонаццолі, 61.