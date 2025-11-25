Журналіст Ігор Циганик у новому випуску власного YouTube-проєкту висловив сумнів щодо можливості найближчої зміни головного тренера Динамо. За його словами, у клубі наразі немає передумов для термінових рішень.

Швидше за все, звільнення Шовковського з Динамо не буде. Повинна людина сама дозріти до того, щоб або встати і піти, або спробувати виправити ситуацію. Тому якщо хтось чекає, що буде різке звільнення, то навряд чи воно буде. Я не бачу підстав, щоб було сказано: Все, Саша, ти закінчив.

Думаю, що сам президент Динамо, розуміючи легендарність Шовковського, він усвідомлює, що він сам повинен зробити певний крок. Певний аналіз і розуміння того, зможе він щось зробити в команді чи ні, — сказав Циганик.

Нагадаємо, Динамо зазнало трьох поразок поспіль у чемпіонаті України — такого не було ніколи в історії клубу.