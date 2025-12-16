Вацко: «У Карпат вже є домовленість з новим тренером»
Львівська команда отримає нового наставника?
38 хвилин тому
Владислав Лупашко. Фото - ФК Карпати
Журналіст і коментатор Віктор Вацко повідомив, що головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко близький до звільнення зі своєї посади.
«Карпати готують зміну головного тренера. Я скажу більш чітко – наразі це питання вирішене на 90%. У Карпат вже є домовленість з новим тренером. Це не українець, це іспанець.
Я не знаю його прізвища, ще не топовий іспанський тренер», – сказав Вацко в авторській програмі Вацко Live.
Лупашко очолив Карпати влітку 2024 року. На чолі львівської команди фахівець провів 48 поєдинків: 17 перемог, 14 нічиїх та 17 поразок.
Карпати за підсумками першої половини сезону 2025/26 з 19 пунктами йдуть дев'ятими.
