Журналіст і коментатор Віктор Вацко повідомив, що головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко близький до звільнення зі своєї посади.

«Карпати готують зміну головного тренера. Я скажу більш чітко – наразі це питання вирішене на 90%. У Карпат вже є домовленість з новим тренером. Це не українець, це іспанець.

Я не знаю його прізвища, ще не топовий іспанський тренер», – сказав Вацко в авторській програмі Вацко Live.