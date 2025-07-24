VBET Ukraine та Професіональна футбольна ліга офіційно оголошують про співпрацю у футбольному сезоні – 2025/26. Відтепер чемпіонат України серед клубів Першої ліги називатиметься VBET Перша ліга.

У центрі партнерства — розвиток Першої ліги, підтримка регіонального футболу та зміцнення всієї футбольної екосистеми України. Цього сезону в чемпіонаті змагатимуться 16 клубів з усіх куточків країни. Це символ стабільності, відданості спорту та поступу навіть у непрості часи.

Усі матчі чемпіонату транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі ПФЛ.

Для VBET Ukraine ця співпраця є продовженням системної підтримки українського футболу. Четвертий сезон поспіль компанія є титульним спонсором Української Прем’єр-ліги й Кубку України з футболу, преміум-спонсором національної збірної України, жіночої збірної з футболу та преміумпартнером чоловічої й жіночої збірних України з футзалу та надає спонсорську підтримку багатьом футбольним клубам й організаціям.

Об’єднані футболом. Разом сильніші!

ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА»

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за № 314; ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за № 315; ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 31.01.2022 року, видана ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 18.01.2022 р. за № 15.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.