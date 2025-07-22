«Навіть за мільярд не виходь». Батько Ф’юрі застеріг Джошуа від бою з Джейком Полом
Батько Циганського короля попередив британця не ризикувати репутацією
близько 4 годин тому
Батько легендарного чемпіона Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) Джон Ф’юрі звернувся до Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про можливий бій між британцем і зіркою YouTube Джейком Полом.
У коментарі iFL TV Джон заявив:
Ентоні, послухай мене: не зв’язуйся з Джейком Полом, друже. Не роби цього. Навіть за мільярд доларів. Якщо все ж вийдеш на ринг – добий його до кінця і хай щастить.
Джошуа vs Джейк Пол. Ф’юрі вже обрав переможця і готовий зробити ставку.