Сергій Разумовський

Барселона та Реал зустрілися у фіналі Суперкубка Іспанії-2025, який відбувся в Джидді та завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2. Чергове Ель Класико виправдало очікування за рівнем напруги й результативності, адже команди влаштували справжню перестрілку та тримали інтригу до самого фінального свистка.

Перший тайм став максимально насиченим на події. Барселона відкрила рахунок завдяки Рафіньї, який результативно завершив одну з атак і задав тон матчу. Реал відповів уже в доданий час: Вінісіус після сольного проходу зрівняв рахунок і водночас перервав свою 16-матчеву безгольову серію в усіх турнірах. Проте Барса практично миттєво повернула собі перевагу – Левандовскі скористався шансом і знову вивів команду вперед. Утім, останнє слово до перерви залишилося за мадридцями: Гарсія відзначився голом і зробив 2:2 за підсумками першої 45-хвилинки.

Після відпочинку Барселона вже не контролювала гру так впевнено, як до перерви, але вирішальний удар завдала на 73-й хвилині. Рафінья пробив, м’яч зачепив Асенсіо, змінив траєкторію та перелетів над головою Куртуа – цей рикошет став ключовим фактором епізоду й приніс каталонцям третій гол. Українець Андрій Лунін, до речі, знову весь матч провів на лаві запасних.

Реал намагався відігратися, зокрема через вихід Мбаппе, який повернувся після ушкодження. Француз додав руху попереду й заробив на собі фол, а в одному з моментів де Йонг отримав червону картку, що ускладнило завдання Барселони втримати результат. Мадридці мали кілька можливостей зрівняти рахунок, однак у вирішальні хвилини команду врятував Гарсія, який діями на останньому рубежі допоміг Барселоні зберегти перевагу та здобути Суперкубок другий рік поспіль.

