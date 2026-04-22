Сергій Ребров висловився після завершення роботи на посаді головного тренера збірної України, яку він очолював протягом трьох років. Фахівець підбив підсумки цього етапу своєї кар’єри та подякував усім, хто був поруч із командою впродовж усього періоду його роботи. Слова Реброва передає пресслужба УАФ.

За словами Реброва, він вдячний футболістам, тренерському штабу, працівникам збірної та українським уболівальникам за спільно пройдений шлях. Колишній наставник національної команди наголосив, що цей період був непростим, адже збірна переживала як позитивні моменти, так і болючі невдачі.

Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу. Сергій Ребров

На чолі збірної України Сергій Ребров провів 34 матчі. За цей час команда здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок. Ці цифри підсумовують неоднозначний період його роботи з національною командою.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко пояснив рішення звільнити Реброва з посади головного тренера збірної.