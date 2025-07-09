Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) нещодавно оголосила про реформу Клубного чемпіонату світу. Вперше у турнірі взяли участь 32 команди.

Вже відомо, що за титул змагатимуться європейські команди. Лондонський Челсі – перша команда, що вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу.

У другому півфіналі відбудеться справжня битва грандів: ПСЖ зіграє з Реалом. Матч відбудеться сьогодні о 22.00.

ФІФА сплачує солідну суму за участь у турнірі. Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, участь Челсі у фіналі вже забезпечена щонайменше 80 мільйонами фунтів стерлінгів.

Ця сума може збільшитись ще більше. Перемога у матчі за титул принесе додаткові 40 мільйонів доларів або майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Перед півфіналом Клубного чемпіонату світу головний тренер Челсі Енцо Мареска скаржився на перевантажений графік. Однак, коли на коні такі гроші, відпочинок відходить на другий план.