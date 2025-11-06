Павло Василенко

Ерік тен Хаг незабаром може стати новим головним тренером амстердамського Аякса. Інсайдер Фабріціо Романо надав додаткові подробиці з цього питання.

Нідераландський тренер не працює з часів свого невдалого та надзвичайно короткого перебування в леверкузенському Баєрі. Він керував німецькою командою лише у трьох матчах.

Нещодавно з'явилися повідомлення про можливе повернення тен Хага до Англійської Прем'єр-ліги. Вулвергемптон розглядав можливість його підписання.

Однак, як повідомляє Романо, жодного прогресу в переговорах з англійським клубом не досягнуто. Тепер з'явився новий варіант.

Амстердамський Аякс у четвер вирішив звільнити Джона Хейтінга.

За словами Романо, Аякс звернувся до тен Хага. Переговори тривають, і тренер ще не прийняв рішення щодо його майбутнього.

Тен Хаг раніше працював в Амстердамі з 2017 по 2022 рік. Він очолював Аякс у 215 офіційних матчах. З клубом тренер виграв три чемпіонати Нідерландів та два Кубки Нідерландів.