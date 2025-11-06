Велике повернення тен Хага? Переговори вже тривають
Фахівець наразі знаходиться без роботи
20 хвилин тому
Ерік тен Хаг незабаром може стати новим головним тренером амстердамського Аякса. Інсайдер Фабріціо Романо надав додаткові подробиці з цього питання.
Нідераландський тренер не працює з часів свого невдалого та надзвичайно короткого перебування в леверкузенському Баєрі. Він керував німецькою командою лише у трьох матчах.
Нещодавно з'явилися повідомлення про можливе повернення тен Хага до Англійської Прем'єр-ліги. Вулвергемптон розглядав можливість його підписання.
Однак, як повідомляє Романо, жодного прогресу в переговорах з англійським клубом не досягнуто. Тепер з'явився новий варіант.
Амстердамський Аякс у четвер вирішив звільнити Джона Хейтінга.
За словами Романо, Аякс звернувся до тен Хага. Переговори тривають, і тренер ще не прийняв рішення щодо його майбутнього.
Тен Хаг раніше працював в Амстердамі з 2017 по 2022 рік. Він очолював Аякс у 215 офіційних матчах. З клубом тренер виграв три чемпіонати Нідерландів та два Кубки Нідерландів.
