Павло Василенко

Пригоди Еріка тен Хага в леверкузенському Баєрі завершилися лише після двох ігор чемпіонату, викликавши ажіотаж у Німеччині та Нідерландах. Авторитетний футбольний журнал Kicker проаналізував причини його звільнення, зовсім не пощадивши 55-річного тренера. Журналісти також говорять про велику втрату довіри.

«Клуб Бундесліги поніс наслідки співпраці, яка призвела до проблем на кількох фронтах. Не лише результати, але й, перш за все, спосіб гри викликав великі питання та серйозні сумніви у керівництва леверкузенського Баєра»», – написав відомий футбольний журнал.

Окрім гри команди, сам Ерік тен Хаг також був джерелом розчарування в клубі. Схоже, що його підхід до трансферних питань коштував йому місця.

«Поведінка тренера, який втратив значну частину довіри через вимоги громадськості щодо трансферів, також сприяла його звільненню», – повідомляє Kicker.

Критика його підходу до підписання гравців не є чимось новим для нідерландського тренера. Він також зіткнувся з критикою в Манчестер Юнайтед за схильність залучати знайомі імена, з якими він працював раніше. Під його керівництвом до «червоних дияволів» також приєдналися колишні гравці Аякса Антоні, Лісандро Мартінес, Андре Онана та Нуссаїр Мазрауї.

Різниця з Хабі Алонсо виявилася вирішальною, на думку журналістів. Хоча іспанець минулого сезону виявився натхненним, тактичним та сильним лідером, Ерік тен Хаг не зміг наслідувати його приклад.