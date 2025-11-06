Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів турецький Галатасарай на виїзді несподівано розгромив Аякс.

Після безгольового першого тайму на глядячів чекав справжній бенефіс Віктора Осімгена. Нігерієць відкрив рахунок на 59-й хвилині, а згодом двічі реалізував пенальті, оформивши хет-трик за 20 хвилин і поставивши крапку в поєдинку. Ошелешений Аякс навіть голом престижу відповісти не зміг.

До вашої уваги огляд матчу.

Галатасарай набрав дев'ять очок і лише за додатковими показниками поступається Ліверпулю у боротьбі за топ-8. Аякс з нулем балів і різницею -13 є найгіршою командою Ліги чемпіонів на даний момент.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Аякс – Галатасарай 0:3

Голи: Осімген, 59, 66 (пен.), 78 (пен.)

Аякс: Пасвер, Вейндал (Алдерс, 46), Бас, Шутало, Гааї, Мокіо (Макконнелл, 79), Регер (Фіц-Джим, 70), Классен, Глух, Вегхорст, Годтс (Буніда, 70)

Галатасарай: Чакір, Якобс (Ельмалі, 86), Бардакчі, Санчес, Сінго, Леміна (Айхан, 86), Торрейра (Кутлу, 89), Сане, Сара (Їлмаз, 46), Шаллаї, Осімген (Ікарді, 81)

Попередження: Мокіо (4), Гааї (38), Классен (75), Макконнелл (85)