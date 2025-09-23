Павло Василенко

Літній новачок Арсенала Ноні Мадуеке може вибути на кілька тижнів після ушкодження, отриманого в поєдинку Прем’єр-ліги з Манчестер Сіті (1:1).

23-річний вінгер вийшов у стартовому складі, однак під час першого тайму поскаржився на біль у коліні. Попри спроби продовжити гру, після перерви головний тренер Арсенала Мікель Артета змушений був його замінити.

«Ми ще не знаємо точний діагноз. Наступного тижня він пройде додаткові обстеження. Було видно, що йому важко, він страждав навіть у перерві», – цитує іспанського наставника агентство AP.

За даними The Athletic, футболіст вибув щонайменше на два місяці.

Мадуеке перебрався на «Емірейтс» з Челсі влітку й встиг провести всі п’ять стартових матчів сезону в чемпіонаті, чотири з яких почав у старті.

«Дуже прикро бачити його травмованим, адже він набирав чудову форму і ставав реальною загрозою для суперників», – додав Артета.

Ситуація ускладнюється тим, що «каноніри» вже залишилися без одразу кількох ключових виконавців – капітана Мартіна Едегора, Кая Хаверца та Габріеля Жезуса.