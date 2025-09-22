Головний наставник Арсеналу Мікель Артета дав прес-конференцію за підсумками поєдинку проти Манчестер Сіті, який завершився з рахунком 1:1.

«Я надзвичайно пишаюся гравцями та командою. Це загальне відчуття, але я дуже розчарований результатом. Те відчуття гордості, яке я маю, стосується того, як ми діяли, як грали та як домінували в матчі проти цієї команди, маючи 11 гравців.

Думаю, дуже чітко видно, що ми хотіли зробити, і ми дуже добре розпочали матч, я вважаю, що ми повністю домінували. Після їхнього гола, а до цього вони абсолютно нічого не створили, ми були трохи хиткими протягом 5-7 хвилин, але потім ми знову взяли гру під контроль. У другому таймі це було продовженням того ж, лише з одним іншим гравцем, а потім із двома чи трьома іншими», – сказав Артета.