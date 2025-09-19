Павло Василенко

Справжня революція відбулася в раді директорів Арсенала. Після п'яти років роботи в клубі представник ради директорів Тім Льюїс залишив «канонірів». Призначення нового генерального менеджера не змусило себе довго чекати.

Новий сезон розпочався для Арсенала справді позитивно. Минулої суботи «каноніри» перемогли Ноттінгем Форест з рахунком 3:0. Три дні потому лондонська команда обіграла Атлетік Більбао (2:0) у Лізі чемпіонів.

Незважаючи на хороші результати, тим часом відбулися значні зміни в керівництві. Як повідомляє жірналіст Девід Орштейн, Тім Льюїс покинув клуб.

Раптову зміну керівництва Арсенала тепер підтвердив клуб. Згідно з інформацією, опублікованою пресслужбою «канонірів», Річарда Гарліка було призначено новим генеральним директором.

Британський функціонер працює в лондонському клубі з 2021 року. Раніше він обіймав посаду директора з футбольних операцій. Пізніше він також обіймав посаду керуючого директора та очолював виконавчу команду.

«Річард справив величезний вплив на всіх фронтах, оскільки ми продовжуємо прагнути вигравати головні трофеї, досягати фінансової стабільності та ставити наших уболівальників у центр усього», – йдеться у заяві «канонірів».

Зміни в Арсеналі на цьому не закінчуються. Після відходу Льюїса до ради директорів приєдналися Келлі Блаха та Отто Малі з Kroenke Sports & Entertainment.