Павло Василенко

Ганський нападник Металіста 1925 Раймонд Фрімпонг Овусу перейшов у ФК Кудрівка. Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

23-річний форвард проведе поточний сезон у складі дебютанта Української Прем'єр-ліги.

Раймонд Фрімпонг Овусу в минулому сезоні провів 12 матчів у складі Металіста 1925, забив один м’яч та зробив один асист. Другу частину кампанії грав в оренді за австрійський Хорн: 9 матчів, 5 голів.

Наразі ФК Кудрівка займає дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок у чотирьох матчах.