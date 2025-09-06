Житомирське Полісся офіційно підтвердило підписання воротаря національної збірної України Георгія Бущана, про що повідомила пресслужба клубу.

«Вітаємо в зграї, Георгію!», – йдеться у повідомленні.

За інформацією команди, 31-річний голкіпер виступатиме за вовків на правах оренди терміном на один сезон. Деталі особистого договору не розголошуються.

В українському чемпіонаті Бущан довгі роки захищав ворота київського Динамо, пройшовши шлях від академії до основної команди. За клуб він провів 201 матч, у 80 з яких зберіг ворота у недоторканності. У складі Динамо футболіст ставав чемпіоном країни, двічі вигравав Кубок України та тричі – Суперкубок.

У січні цього року голкіпер перебрався в саудівський Аль-Шабаб, де зіграв 12 зустрічей у національній першості та ще одну у Кубку країни.

На міжнародному рівні Бущан пройшов усі молодіжні збірні від U-16 до U-21. Його дебют за національну команду відбувся у жовтні 2020 року у контрольному матчі з Францією. З того часу він провів 18 поєдинків за синьо-жовтих, а також входив у заявку на Євро-2020 та Євро-2024.