Вернидуб зробив заяву щодо свого виїзду з України: «Хто дав дозвіл? Не знаю»
Фахівець отримав роботу в Азербайджані
9 хвилин тому
Новий головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб в інтерв’ю сайту Трибуна розповів про підписання контракту з азербайджанським клубом та виїзд з України.
«Ви ж знаєте – підписав контракт. Як я казав – виїду працювати закордон або по виповненню 60 років, або по дозволу. Дозвіл я отримав. Про що мені розповідати? Зараз повністю занурений в працю: дивимось, вивчаємо, аналізуємо. А життя покаже.
Отримав дозвіл на виїзд за кордон до закінчення контракту у 2026-му, а потім обов’язково повинен повернутись, що я і зроблю. Якщо раніше – може бути й таке, – то повернусь раніше. Дозвіл був підписаний на високому рівні – ну, а хто ще дасть такий дозвіл.
Хто дав цей дозвіл? Чесно кажучи, не знаю. Знаю, що там моє прізвище і моїх помічників».
59-річний Вернидуб відомий роботою в луганській Зорі, білоруському Шахтарі з Солігорська, молдовському Шерифі (Тирасполь) і криворізькому Кривбасі.
Нефтчі наразі йде на восьмій позиції в місцевому елітному дивізіоні з 16 очками в 14 матчах.
15 грудня о 17:00 за київським часом бакинський колектив прийме Сумгаїт.
