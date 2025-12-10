Новий головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб в інтерв’ю сайту Трибуна розповів про підписання контракту з азербайджанським клубом та виїзд з України.

«Ви ж знаєте – підписав контракт. Як я казав – виїду працювати закордон або по виповненню 60 років, або по дозволу. Дозвіл я отримав. Про що мені розповідати? Зараз повністю занурений в працю: дивимось, вивчаємо, аналізуємо. А життя покаже.

Отримав дозвіл на виїзд за кордон до закінчення контракту у 2026-му, а потім обов’язково повинен повернутись, що я і зроблю. Якщо раніше – може бути й таке, – то повернусь раніше. Дозвіл був підписаний на високому рівні – ну, а хто ще дасть такий дозвіл.

Хто дав цей дозвіл? Чесно кажучи, не знаю. Знаю, що там моє прізвище і моїх помічників».