Вернидуб: «Головне, що чемпіонат проходить, сподіваюся, ЗСУ виженуть чудовиськ ще далі»
Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб прокоментував перемогу в останньому матчі 2022 року проти «Чорноморця» (1:0). Слова фахівця передає прес-служба клубу.
Найголовніше, що чемпіонат України проходить, й вже завершилась перша частина сезону. В принципі «Кривбас» завершив перше коло на мажорній ноті. Обіграли «Дніпро-1», лідера, тепер «Чорноморець», який був поряд з нами, й мав гру у запасі, тож мав шанси нас дістати. Пояснював хлопцям, що сьогодні дуже важлива гра. Важко було їх налаштувати, тому що після «Дніпра-1» усі були спустошені психологічно.
Але вони молодці, що вийшли та показали свій характер. Я задоволений результатом, ми набрали вже 18 очок, та, якщо не помиляюсь, вже на восьмій сходинці. Є над чим далі працювати. Зараз нехай команда відпочине, переведе дух. Сподіваємось, за цей час наші хлопці, ЗСУ, виженуть російських потвор ще далі. А на зборах вже добре попрацюємо. Так, розумію, що все буде залежати від ситуації в Україні.
Щодо гри, то вона була рівна. «Чорноморець» - непогана бойова команда, тут завжди усім важко грати. Тим більше, у вас дуже класний тренер. Роман Григорчук повернувся, йому просто потрібен час. А часу у нього було мало для комплектації команди, так же як і у мене. Але граємо, працюємо, це наразі найголовніше.
Бачите, забили гол перед свистком на перерву. Добре розіграли кутовий, забили непоганий мʼяч. В першому таймі були моменти, особливо у нашого правого захисника Андрія Понєдєльніка. Три непогані моменти, але добре зіграв Непогодов. У «Чорноморця» також були шанси, але не стопроцентні. Те, що зараз памʼятаю. Головне, що ми добре зіграли в обороні, «на нуль». А свій шанс ми реалізували й виграли.
Раніше віце-президент «Кривбасу» Артем Гагарін запропонував провести Суперкубок України в Донецьку або Сімферополі.
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