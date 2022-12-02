Вернидуб: «Головне, що чемпіонат проходить, сподіваюся, ЗСУ виженуть чудовиськ ще далі»

Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб прокоментував перемогу в останньому матчі 2022 року проти «Чорноморця» (1:0). Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Але вони молодці, що вийшли та показали свій характер. Я задоволений результатом, ми набрали вже 18 очок, та, якщо не помиляюсь, вже на восьмій сходинці. Є над чим далі працювати. Зараз нехай команда відпочине, переведе дух. Сподіваємось, за цей час наші хлопці, ЗСУ, виженуть російських потвор ще далі. А на зборах вже добре попрацюємо. Так, розумію, що все буде залежати від ситуації в Україні.

Щодо гри, то вона була рівна. «Чорноморець» - непогана бойова команда, тут завжди усім важко грати. Тим більше, у вас дуже класний тренер. Роман Григорчук повернувся, йому просто потрібен час. А часу у нього було мало для комплектації команди, так же як і у мене. Але граємо, працюємо, це наразі найголовніше.

Бачите, забили гол перед свистком на перерву. Добре розіграли кутовий, забили непоганий мʼяч. В першому таймі були моменти, особливо у нашого правого захисника Андрія Понєдєльніка. Три непогані моменти, але добре зіграв Непогодов. У «Чорноморця» також були шанси, але не стопроцентні. Те, що зараз памʼятаю. Головне, що ми добре зіграли в обороні, «на нуль». А свій шанс ми реалізували й виграли.