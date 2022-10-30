Вернидуб: «Кривбас» зробив гарний подарунок «Динамо»

Юрій Вернидуб / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб прокоментував поразку в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Динамо» (1:3).

У моментах із двома пропущеними голами ми зробили гарний подарунок "Динамо". Перший епізод – помилка нашого центрального захисника. Ми просили не грати через центр, але була передача в центр і обрізка, після якої пропустили м'яч внаслідок контратаки. А другий пропущений м'яч – це взагалі "шедевр".

Однак важливо, що хлопці не зупинилися, забили наприкінці першого тайму та повернулися до гри. А на другий тайм вийшли ще з більшим настроєм показати себе. Були моменти, де могли зрівняти рахунок, але нам не вдалося забити. Тоді як у Києва вийшло забити ще один м'яч.

Вітаю "Динамо" із перемогою. А ми далі працюватимемо та намагатимемося показувати футбол ще краще, ніж сьогодні. Прикро лише те, що помилки, допущені хлопцями, стають гольовими.

Нам потрібен час. Команда зовсім нова, місяця-двох замало, щоб зігратися. Тим паче, війна в нашій країні не дозволила провести на зборах спаринги хорошого рівня та якісну підготовку.

Через це чемпіонат України зараз настільки непередбачуваний. Те саме "Динамо" втратило багато очок, "Шахтар"... Найголовніше, що ми проводимо цей чемпіонат – для наших хлопців на фронті. Знаю, що багато футбольних фанатів зараз захищають нашу країну, вони стежать за футболом і переживають, для них це додаткові емоції. Тому ми маємо провести чемпіонат до кінця, що дозволить зберегти представництво у єврокубках.

Головна перемога – це перемога нашої країни над росією. А після неї, гадаю, все налагодиться та вболівальники повернуться на стадіони. Необхідно набратися терпіння та продовжувати стежити за нашим футболом. Швидше б закінчилася війна і ми перемогли – тоді все буде добре.