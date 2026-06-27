Сергій Разумовський

Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб продовжив співпрацю з азербайджанським клубом. 60-річний український фахівець підписав новий контракт, розрахований на два роки — до літа 2028-го.

Українець подякував Наглядовій раді та керівництву клубу за підтримку й довіру, яку, за його словами, він відчував із першого дня роботи. Його слова передає пресслужба клубу.

Хочу висловити вдячність Наглядовій раді та керівництву клубу за підтримку, яку вони мені надають. Я відчував цю довіру з першого дня і відчуваю її зараз. Від себе можу сказати лише одне – потрібно працювати ще більше. Ми маємо зробити все можливе, щоб Нефтчі повернувся на ті місця, на які заслуговує як на внутрішній арені, так і в європейських турнірах. Також хочу щиро подякувати вболівальникам за теплий прийом і за те, що протягом усього сезону вони до останнього підтримували й мене, й футболістів. У новому сезоні хотілося б бачити заповнені трибуни. Їхня віра надихає кожного гравця й допомагає команді рухатися вперед. Юрій Вернидуб

Вернидуб очолив Нефтчі 9 грудня 2025 року. Тоді сторони уклали угоду на півтора року, однак після успішного відрізка клуб вирішив продовжити контракт із тренером.

Під керівництвом українського спеціаліста Нефтчі провів 19 матчів, у яких здобув 13 перемог, 4 рази зіграв унічию та зазнав лише 2 поразок.

За підсумками сезону 2025/26 Нефтчі з Вернидубом на чолі посів четверте місце у чемпіонаті Азербайджану та здобув путівку до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Нагадаємо, що півроку тому Нефтчі підписав партнерську угоду з московським локомотивом. А сам Вернидуб потиснув руку тренеру із російським паспортом курбану бердиєву, який їздив на окуповані території України.