Колишній головний тренер луганської Зорі та криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб в коментарі виданню Трибуна відреагував на інформацію про перемовини з азербайджанським Нефтчі.

«Те, що там хтось щось пише... Я ні з ким не спілкувався, ні з якими журналістами. Це те ж саме, що у Вацка WhatsApp щось підказує. Я ось гуляю в Запоріжжі, з магазину йду вулицею.

Говорити не буду і не хочу. Бо це не має підстав. Ніколи не потрібно наперед щось говорити, коли ще нічого немає».