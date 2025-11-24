Український тренер Юрій Вернидуб потрапив у сферу інтересів декількох європейських команд, проте наразі не прийняв жодну з пропозицій. Пр оце повідомив журналіст Михайло Співакоський.

«Ми давали інформацію, що Вернидубом предметно цікавився Лудогорець. У тренера є принципова позиція не виїжджати з країни без офіційного дозволу або ж коли йому виповниться 60 років 22 січня. Лудогорець був готовий терпіти та чекати Вернидуба до кінця січня. Не зрослося. У пріоритеті Юрія Михайловича є робота за кордоном.

У 2021 році Вернидубом цікавилося Нефтчі, яке зараз на восьмому місці у чемпіонаті Азербайджану. Не буду здивований, якщо вони знову захочуть призначити його. Також був варіант з Угорщини, але Вернидуб відмовився через морально-політичні причини», – сказав Михайло Співаковський в ефірі «ТаТоТаке».