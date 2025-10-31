Колишній тренер Кривбаса та Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар – Динамо.

Теж буде важкий матч. Шахтар захоче відігратись, тим більше якщо вони обіграють Динамо – вони можуть одразу відірватись на чотири бали. Це вже якийсь відрив.

А Динамо буде в неділю все робити для того, щоб обіграти Шахтар, обійти їх, щоб була перевага в 2 бали. Тому я чекаю на цікаву гру. Найголовніше, щоб щонайменше травм було в хлопців, що основні, і щоб знову вийшли та показали цікавий футбол.

Але такі ігри дивитись завжди цікаво і з насолодою. Мені подобається така боротьба, коли не знаєш, хто виграє, а хто програє. Хто б міг подумати, коли Шахтар забив, а воно все раз... Це футбол, треба усе до кінця догравати.

Скільки вже років вони між собою конкурують, тому буде цікаво. Та і інші матчі будуть цікавими. Непогана гра буде між ЛНЗ та Карпатами.

Руху немає куди діватись, Зорі теж треба набирати. Всі ігри будуть цікавими. Зараз такий чемпіонат, що прохідних матчів немає. Ти не знаєш, що чекати – в останній грі СК Полтава зіграла з Колосом внічию. Я, чесно кажучи, думав: Колос, мабуть, виграє. А він програвав два рази. Тому будемо дивитись, слідкувати та вболівати за наш український футбол. Дай Бог, щоб ще більше з’являлось молодих класних футболістів – це найголовніше, – сказав Вернидуб у інтерв'ю Tribuna.com.