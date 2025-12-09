Азербайджанський Нефтчі оголосив про призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера. Як уточнює пресслужба клубу, український фахівець підписав контракт на півтора роки.

Допомагатимуть Вернидубу у роботі Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін, адже саме вони увійшли до оновленого тренерського штабу бакинського колективу.

Новий наставник Нефтчі раніше успішно працював у лавах луганської Зорі, Шахтаря із Солігорська, тираспольського Шерифа та криворізького Кривбасу, який залишив після закінчення сезону 2024/25.

На його рахунку — два комплекти бронзових медалей української Прем'єр-ліги та два чемпіонські титули у Молдові.