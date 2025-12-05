Сергій Разумовський

Колишній головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб досяг домовленості щодо підписання контракту з азербайджанським Нефтчі строком на півтора року. Про це повідомляє видання Sportinfo.az.

Перемовини між українським фахівцем та бакинським клубом тривали понад тиждень. Сторони узгодили фінансові умови співпраці, після чого Вернидуб дав принципову згоду очолити команду. Відомо, що до його тренерського штабу в Нефтчі увійде і його син, Віталій Вернидуб, який раніше вже працював разом із батьком, а останнім часом входив до штабу Унаї Мельгоси в молодіжній збірній України.

Наразі 59-річному тренеру залишилося вирішити останнє формальне питання – отримати офіційний дозвіл на виїзд з України та подальший переїзд до Азербайджану. Повідомляється, що попередня згода від українських органів влади вже отримана, тож перешкод для завершення угоди майже не залишилося. Після відходу з Кривбаса, який він залишив по завершенні сезону 2024/25, Вернидуб перебуває без роботи. Сам фахівець раніше підтверджував, що також вів переговори з болгарським Лудогорцем, однак до підписання контракту справа не дійшла.

До призначення в Кривбасі Вернидуб працював із молдовським Шерифом (2020–2022), з яким вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів і голосно заявив про себе в Європі. Після початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну він повернувся на Батьківщину, вступив до лав Збройних сил України, а вже в липні 2022 року очолив криворізький клуб. Тепер його наступним етапом кар’єри, схоже, стане азербайджанська Прем’єр-ліга: Нефтчі наразі йде сьомим у чемпіонаті, а в найближчому турі команда 8 грудня проведе столичне дербі проти Сабаха.