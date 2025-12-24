Павло Василенко

Азербайджанський Нефтчі виявляє інтерес до Данила Бескоровайного. Через травми центрбек провів тільки чотири матчі в поточному сезоні, і Полісся готово приймати пропозиції щодо трансферу футболіста. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Логіка ситуації зрозуміла: саме у співпраці з головним тренером Нефтчі Юрієм Вернидубом у Кривбасі 26-річний гравець провів найкращий сезон в кар'єрі, після чого переїхав у Житомир.

Вернидуб був призначений на свою посаду в першій половині грудня цього року і провів два матчі на чолі клубу (нічия і перемога).

Нефтчі наразі посідає сьоме місце в чемпіонаті з 20 очками в 16 матчах. 23 січня команда Вернидуба прийме Зіру.