Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб підбив підсумки матчу 16 туру Прем'єр-ліги Азербайджану проти Карвана. Його слова наводить Azerisport.

У першому таймі гравці не зуміли показати швидкість та інтенсивність. Насправді у Карвана не було особливих можливостей. Це ми створили для них пенальті на останніх хвилинах.

Другий тайм був зовсім іншим. Вже з перших хвилин ми спостерігали за тим, як суперник намагається тягнути час. Ми це зрозуміли і почали атакувати. У результаті забили двічі. Вважаю, що мали забивати більше. Тому що створили низку стовідсоткових моментів, - сказав Вернидуб.