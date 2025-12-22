Вернидуб оцінив стан головної зірки Нефтчі
Український наставник спробує перезапустити кар'єру гравця
близько 1 години тому
Венсан Абубакар / Фото - Нефтчі
Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб висловився про камерунського нападника Венсана Абубакара. Його слова наводить Azerisport.
Абубакар - зірка світового футболу. У мене немає до нього жодних питань. Він прийшов у Нефтчі в середині сезону. Не знаю, в якому фізичному стані він був на той момент. Для того, щоб дізнатися, що в ньому добре, а що погано, необхідно провести збір, - сказав Вернидуб.
33-річний футболіст через конфлікт з керівництвом камерунського футболу пропускає КАН-2025, зосередившись на клубних справах.
Абубакар в 10 матчах за Нефтчі забив 5 голів і оформив 1 асист.