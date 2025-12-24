Донецький Шахтар продовжує шукати молодих перспективних бразильських гравців задля посилення складу. На цей раз увагу клубу привернув вінгер лондонського Вест Гема Луїс Гільєрме.

За інформацією інсайдера Екрема Конура, 19-річний футболіст перебуває у списку потенційних трансферів Шахтаря. Однак підписати гравця буде непросто, оскільки за ним слідкують кілька європейських клубів.

Окрім донеччан, інтерес до Гільєрме виявляють італійські Наполі та Фіорентина, португальські Порту та Бенфіка, при цьому найбільш активним зараз є лісабонський Спортинг. За даними джерела, португальський клуб уже розпочав офіційні переговори з Вест Хемом, прагнучи випередити конкурентів.

Луїс Гільєрме перейшов у Вест Гем з Палмейраса влітку 2024 року, але поки що отримує обмежений ігровий час у Прем'єр-лізі. Лондонський клуб розглядає можливість продажу, щоб хоч би компенсувати витрати, а поточна вартість гравця оцінюється приблизно в 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що найбільш оплачуваний гравець Шахтаря залишить клуб.