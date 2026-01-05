Футболісти Вест Хема незадоволені тренером
У Нуну Ешпіріту Санту виникли проблеми у Вест Хемі
близько 1 години тому
Нуну Ешпіріту Санту/фото: Вест Хем
Футболісти лондонського Вест Хема висловлюють невдоволення роботою головного тренера команди Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє видання The Guardian.
За даними джерела, гравців не влаштовує характеру тренувань, принципи формування стартового складу, а деякі члени команди до кінця не розуміють свою роль і завдання на полі.
При цьому керівництво клубу не планує чергову зміну тренера протягом поточного сезону. У Вест Хемі продовжують довіряти Ешпіріту Санту та розраховують підтримати його за рахунок посилення складу на трансферному ринку.
Раніше у британських ЗМІ з'являлася інформація про те, що керівництво лондонців розглядало варіант із відставкою португальського фахівця.