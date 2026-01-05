Футболісти лондонського Вест Хема висловлюють невдоволення роботою головного тренера команди Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє видання The Guardian.

За даними джерела, гравців не влаштовує характеру тренувань, принципи формування стартового складу, а деякі члени команди до кінця не розуміють свою роль і завдання на полі.

При цьому керівництво клубу не планує чергову зміну тренера протягом поточного сезону. У Вест Хемі продовжують довіряти Ешпіріту Санту та розраховують підтримати його за рахунок посилення складу на трансферному ринку.

Раніше у британських ЗМІ з'являлася інформація про те, що керівництво лондонців розглядало варіант із відставкою португальського фахівця.