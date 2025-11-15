Відбір ЧС-2026. Іспанія на виїзді розгромила Грузію, перемоги Туреччини, Австрії та Уельсу
Відбулися чергові матчі кваліфікації на майбутній Мундіаль
30 хвилин тому
У поєдинку відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Грузії на своєму стадіоні приймала команду Іспанії. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 4:0.
В іншому матчі групи збірна Туреччини вдома обіграла Болгарію – 2:0.
Збірна Іспанії займає перше місце в групі Е, набравши 15 очок в п’яти матчах. Туреччина йде другою з 12 балами, Грузія – третьою (3 бали), Болгарія – четвертою (0 очок).
Збірна Австрія на виїзді перемогла Кіпр завдяки дублю Марко Арнаутовича.
Австрія з 18 очками після семи матчів посідає перше місце групи. Кіпр йде четвертим з вісьмома очками.
В групі J Ліхтенштейн вдома програв Уельсу з рахунком 0:1.
Уельс та Північна Македонія мають по 13 очок. У наступному очному поєдинку команди вирішать, хто продовжить боротьбу за вихід на ЧС.
Кваліфікація ЧС-2026
Група E
Грузія – Іспанія – 0:4
Голи: Оярсабаль, 11, 63, Субіменді, 22, Ферран Торрес, 34.
Туреччина – Болгарія – 2:0
Голи: Чалханоглу, 18, Чернев (автогол), 84.
Група H
Кіпр – Австрія – 0:2
Голи: Арнаутович, 18 (пенальті), 55.
Група J
Ліхтенштейн – Уельс – 0:1
Гол: Джеймс, 63.
Поділитись