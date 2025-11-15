Збірна Бельгії у більшості не змогла перемогти Казахстан у матчі відбору на ЧС-2026
Команди розписали мирову
37 хвилин тому
Фото - Getty Images
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Казахстану на своєму стадіоні приймала команду Бельгії. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Господарі вийшли вперед в дебюті гри завдяки точному удару Дастана Сатпаєва. Бельгійці відігралися у другому таймі – відзначився Ганс Ванакен.
Відзначимо, що Казахстан догравав матч у меншості через вилучення Іслама Чеснокова на 79-й хвилині.
Збірна Казахстану займає передостаннє, четверте місце в групі J, маючи у своєму активі вісім очок. Бельгія – лідирує з 15 балами.
Відбір ЧС-2026
Група J
Казахстан – Бельгія – 1:1
Голи: Сатпаєв, 9 – Ванакен, 48.