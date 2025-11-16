Відчепити Ісландію або прощай ЧС. Експерт оцінив шанси України
Екснаставник Оболоні Валерій Іващенко в інтерв'ю Xsport поділився очікуваннями від заключного поєдинку кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії.
Турнірна ситуація змушує Україну бігти вперед. Завершальний матч треба провести на максимумі, діючи агресивно в кожному епізоді. Я хотів би підтримати Реброва, якого справедливо критикують, але «вибивати ґрунт» під Сергієм Станіславовичем немає сенсу. Він сам розуміє, що сьогодні може завершитися його каденція, і якщо він хоче допрацювати свій контракт, необхідно відсікти Ісландію в групі, - пояснив Іващенко.
Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.
Збірна України посідає третє місце у групі D з сімома очками: лідирує Франція (13), друга – Ісландія (7), четвертий – Азербайджан (1).
