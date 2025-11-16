Ребров оголосив стартовий склад збірної України на вирішальним матч відбору на ЧС-2026
Поєдинок пройде у Польщі
30 хвилин тому
Фото - УАФ
Сьогодні відбудеться матч відбору на чемпіонат світу-2026 Україна – Ісландія. Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди.
Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Маліновський, Ярмолюк – Циганков, Ванат, Зубков.
Матч Україна – Ісландія пройде у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.
Україна наразі йде на третьому місці турнірної таблиці групи D, маючи сім очок. У Ісландії стільки ж, вона йде другою завдяки різниці м'ячів.
Щоб вийти у плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.