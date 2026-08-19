Сергій Разумовський

У першому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетико здобув переконливу домашню перемогу над Малагою. Гості повернулися до елітного дивізіону, однак матч проти одного з фаворитів чемпіонату завершився для них невдало.

Поєдинок відбувся на стадіоні «Ванда Метрополітано». Перед стартовим свистком організатори провели урочисту церемонію, під час якої на арені виставили Кубок світу. Також уболівальники привітали іспанських футболістів, які у складі національної збірної стали чемпіонами світу-2026.

Водночас у заявці Атлетико не опинився аргентинський нападник Хуліан Альварес. Футболіст, який програв Іспанії у фіналі Мундіалю, не взяв участі у стартовому матчі команди. Раніше з’являлася інформація, що форвард зацікавлений у переході до Барселони.

У першій половині зустрічі Малага намагалася чинити опір мадридцям і не дозволяла супернику створювати багато небезпечних моментів. Команда Дієго Сімеоне володіла перевагою, але тривалий час не могла втілити її в забиті м’ячі.

Переломним став відрізок після сімдесятої хвилини. Атлетико посилив тиск на ворота гостей і зрештою зміг відкрити рахунок. Один із новачків мадридської команди Лі Кан Ін скористався нагодою та вивів господарів уперед.

Невдовзі перевагу Атлетико подвоїв Баена. Для футболіста цей матч став особливим, адже він нещодавно разом зі збірною Іспанії здобув титул чемпіона світу. Таким чином, новоспечений володар золотих медалей Мундіалю відзначив повернення до клубного футболу результативною дією.

У підсумку Атлетико довів матч до впевненої перемоги та набрав свої перші очки у турнірній таблиці. Мадридці розпочали сезон із позитивного результату й продемонстрували готовність боротися за високі позиції.

Малага, своєю чергою, стартувала в Ла Лізі з поразки. Після повернення до елітного дивізіону команда не змогла здобути очки в дебютному матчі, проте матиме можливість виправити ситуацію вже в наступних турах.

Ла Ліга, перший тур

Атлетико – Малага 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 70, Баена, 85

Атлетико: Облак, Домінгес (Льоренте, 46), Ле Норман, Ганцко, Мартінес, Мартін (Лі Кан Ін, 57), Мендоса (Сімеоне, 57), Коке (Юльманн, 78), Барріос, Ортіс (Баена, 57), Лукман.

Малага: Ерреро, Пуга (Салінас, 72), Ресіо, Галілеа (Енрікес, 81), Рафіта, Меріно, Ларрубія, Дотор (Родрігес, 67), Лоренсо (Хайпері, 81), Муньйос (Крус, 67), Чупе.

Попередження: Ганцко (15), Домінгес (37) – Пуга (45+4), Крус (88)

Відео: MEGOGO