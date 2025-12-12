В. о. головного тренера Динамо Ігор Костюк оцінив дії юного захисника Владислава Захарченка у матчі п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Фіорентини (1:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, я тривалий час знаю Владислава з часів юнацької команди. Вважаю, що сьогодні він відіграв на належному рівні, але загалом у карному майданчику наші центральні захисники не завжди встигали перебудуватися біля воріт, і там була перевага в суперників.

У цілому, він надійно зіграв за винятком тих моментів, коли в штрафному майданчику були навіси, й антропометрія Джеко та натиск Кіна дозволили «Фіорентині» забити перший гол та створити другий гол. Але я вважаю, що для Захарченка це великий досвід, і він впорався, і в нього не було хвилювання. Він грав, як досвідчений гравець.