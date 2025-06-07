Відкриття сезону УПЛ висловився щодо потенційного дебюту за збірну України в матчі з Канадою

Михайленко навесні сенсаційно ввірвався до основного складу Динамо

близько 8 годин тому

Микола Михайленко / Фото - УАФ
Микола Михайленко / Фото - УАФ
Сергій Стаднюк

Сергій Стаднюк

Півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився думками щодо потенційного дебюту за збірну України у стартовому матчі товариського турніру Canadian Shield проти Канади. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Переліт та й уся дорога до Канади були дуже важкими. Але головне, що атмосфера в команді дуже хороша. Почнемо готуватися до матчів, думаю, що все буде добре.

Чи хвилювався, коли отримав виклик до збірної? Так, але в кожному матчі, тільки-но торкаєшся м’яча, усе хвилювання проходить. Звісно, це дуже серйозний момент у моїй кар’єрі. Я навіть не міг мріяти тут опинитися, але це дуже приємно.

Щодо самого турніру, то дуже хотілося б перемогти в обох матчах. Ми готуємося й налаштовуємося, щоб показати хорошу гру, попри те, що суперники непрості.

Михайленко Микола

Микола Михайленко

Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.

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