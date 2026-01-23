Відмовив срібному призеру. Учасник Євро-2020 не захотів повертатися до України
Після повномасштабного вторгнення рф Макаренко виступав за дуже неоднозначний клуб
40 хвилин тому
Олександрія взимку розглядала варіант підсилення складу за рахунок досвідченого українського півзахисника Євгена Макаренка, який раніше виступав за національну збірну України. За інформацією Telegram-каналу «Футбол з вертольота», керівництво клубу виходило на 34-річного футболіста з пропозицією контракту та розраховувало закрити ним одну з ключових позицій у центрі поля.
Втім, як стверджує джерело, сам гравець не погодився на повернення до України, тому переговори не дали результату. У підсумку Макаренко продовжив кар’єру в Казахстані, підписавши угоду з клубом Кизилжар. Зазначається, що для Олександрії це була спроба знайти саме «вікове» підсилення: у команді, за словами інсайдерів, і без того достатньо молодих футболістів, а ось виконавців із солідним досвідом і потрібною «вагою» в роздягальні та на полі клуб наразі цілеспрямовано шукає.
Сам Макаренко залишався без команди з початку 2025 року. Тоді він покинув Ордабаси – клуб, який опинився в центрі скандалів через проведення товариських матчів із російськими командами на тлі повномасштабної війни рф проти України. Після цього хавбек перебував у статусі вільного агента й розглядав різні варіанти продовження кар’єри, однак, судячи з усього, вирішив не повертатися в український чемпіонат і обрав продовження виступів за кордоном.
Раніше Олександрія підписала колишнього захисника збірної України.
