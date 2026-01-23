Сергій Разумовський

Олександрія взимку розглядала варіант підсилення складу за рахунок досвідченого українського півзахисника Євгена Макаренка, який раніше виступав за національну збірну України. За інформацією Telegram-каналу «Футбол з вертольота», керівництво клубу виходило на 34-річного футболіста з пропозицією контракту та розраховувало закрити ним одну з ключових позицій у центрі поля.

Втім, як стверджує джерело, сам гравець не погодився на повернення до України, тому переговори не дали результату. У підсумку Макаренко продовжив кар’єру в Казахстані, підписавши угоду з клубом Кизилжар. Зазначається, що для Олександрії це була спроба знайти саме «вікове» підсилення: у команді, за словами інсайдерів, і без того достатньо молодих футболістів, а ось виконавців із солідним досвідом і потрібною «вагою» в роздягальні та на полі клуб наразі цілеспрямовано шукає.

Сам Макаренко залишався без команди з початку 2025 року. Тоді він покинув Ордабаси – клуб, який опинився в центрі скандалів через проведення товариських матчів із російськими командами на тлі повномасштабної війни рф проти України. Після цього хавбек перебував у статусі вільного агента й розглядав різні варіанти продовження кар’єри, однак, судячи з усього, вирішив не повертатися в український чемпіонат і обрав продовження виступів за кордоном.

