Відомі арбітри вирішального матчу відбору на ЧС2026 Україна – Ісландія
Поєдинок пройде у Польщі
31 хвилину тому
Фото - Getty Images
На матчі відбору до ЧС-2026 Україна – Ісландія працюватиме суддівська бригада з Англії. Про це інформує УЄФА.
Головним арбітром виступить Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Сем Баррот, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Стюарт Аттуелл та Даррен Інгленд.
Збірна України посідає третє місце у групі D, маючи сім очок, як і друга Ісландія.
16 листопада, о 19:00 за київським часом, національна команда у Варшаві прийме Ісландію у ключовій грі за вихід до плей-оф за потрапляння на Мунділь-2026.