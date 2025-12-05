Відомо, чи чинитиме Реал спротив у бажанні Луніна залишити клуб
Терпець голкіпера збірної України ввірвася!
близько 1 години тому
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може змінити клуб уже найближчим часом. Про що повідомляє іспанське видання Fichajes.
За даними джерела, воротар дедалі більше невдоволений своїм становищем запасного в мадридському гранді й готовий розглянути пропозиції від інших команд. Керівництво вершкових, своєю чергою, займає щодо нього лояльну позицію. Якщо Андрій ухвалить рішення піти, клуб не перешкоджатиме його переходу й буде готовий розглянути варіанти щодо трансферу.
У поточному сезоні Лунін отримав мінімум ігрового часу. 26-річний українець провів лише один офіційний матч, у якому тричі пропустив. Проте на цьому тлі інтерес до футболіста з боку інших клубів не згасає.
Раніше повідомлялося, що під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса (4:3) за грою Луніна уважно стежив скаут міланського Інтера. Андрій тоді вийшов у стартовому складі через відсутність Тібо Куртуа. Це підживлює чутки про можливий перехід українця до клубу, де він міг би претендувати на більш стабільну ігрову практику.