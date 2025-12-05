Сергій Разумовський

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може змінити клуб уже найближчим часом. Про що повідомляє іспанське видання Fichajes.

За даними джерела, воротар дедалі більше невдоволений своїм становищем запасного в мадридському гранді й готовий розглянути пропозиції від інших команд. Керівництво вершкових, своєю чергою, займає щодо нього лояльну позицію. Якщо Андрій ухвалить рішення піти, клуб не перешкоджатиме його переходу й буде готовий розглянути варіанти щодо трансферу.

У поточному сезоні Лунін отримав мінімум ігрового часу. 26-річний українець провів лише один офіційний матч, у якому тричі пропустив. Проте на цьому тлі інтерес до футболіста з боку інших клубів не згасає.

Раніше повідомлялося, що під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса (4:3) за грою Луніна уважно стежив скаут міланського Інтера. Андрій тоді вийшов у стартовому складі через відсутність Тібо Куртуа. Це підживлює чутки про можливий перехід українця до клубу, де він міг би претендувати на більш стабільну ігрову практику.