У зустрічі Ліги чемпіонів з Олімпіакосом представник скаутського відділу міланського Інтера спостерігав за виступом голкіпера Реала Андрія Луніна, який вийшов у стартовому складі через відсутність Куртуа.

За даними Defensa Central, клуб із Мілана підшукує нового воротаря на сезон 2026/27 та розглядає українця як один із ключових варіантів.

Лунін зумів справити сильне враження, відзначившись кількома важливими порятунками, і Інтер нібито готовий викласти за нього 10-12 мільйонів євро, забезпечивши при цьому місце в основному складі, повідомляє DefensaCentral.

Раніше повідомлялося, що агент Луніна отримав запити по українцю від двох клубів Серії А.