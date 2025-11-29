Лунін вразив топ-клуб Серії А у матчі проти Олімпіакоса
Андрій може перейти в Інтер
1 день тому
Андрій Лунін/фото: Реал
У зустрічі Ліги чемпіонів з Олімпіакосом представник скаутського відділу міланського Інтера спостерігав за виступом голкіпера Реала Андрія Луніна, який вийшов у стартовому складі через відсутність Куртуа.
За даними Defensa Central, клуб із Мілана підшукує нового воротаря на сезон 2026/27 та розглядає українця як один із ключових варіантів.
Лунін зумів справити сильне враження, відзначившись кількома важливими порятунками, і Інтер нібито готовий викласти за нього 10-12 мільйонів євро, забезпечивши при цьому місце в основному складі, повідомляє DefensaCentral.
Раніше повідомлялося, що агент Луніна отримав запити по українцю від двох клубів Серії А.