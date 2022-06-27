Відомо про номер, під яким буде грати Мане в «Баварії»

Сенегалець визначився з цифрою на спині

Садіо Мане / Фото - ФК Бавария

Нападник Садіо Мане перейшов з «Ліверпуля» до «Баварії». Сенегалець вже визначився з ігровим номером в новому клубі.

Так, на його формі буде зображена цифра 17. При цьому в колишній команді і збірній він грав під «десяткою».

Однак в «Баварії» даний номер вже зайнятий. Його носить інший вінгер Лерой Сане.

Раніше головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп прокоментував догляд Мане.