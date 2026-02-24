Відомо, скільки пропустить лідер ЛНЗ через травму
Зимовий чемпіон залишився без Яшарі
23 хвилини тому
Мухаррем Яшарі / Фото - ЛНЗ
Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі не допоможе лідеру УПЛ найближчий місяць, повідомляє «ТаТоТаке».
28-річний косовар травмувався в матчі 17 туру УПЛ проти Епіцентра (2:0). Обстеження показало, що у Яшарі надрив сухожилля.
Повернення можна буде очікувати вже на початку квітня, коли у 22-му турі команда Віталія Пономарьова зіграє проти Кривбаса.
