Блогер та журналіст Ігор Бурбас відповів керівництву Вереса на звинуваченні в порушенні журналістських стандартів після публікації інтерв'ю з півзахисником Ігорем Харатіним.

Керівництвом Вереса була здійснена спроба цензури. Саме так розцінюю дії клубу напередодні виходу інтервʼю з Ігорем Харатіним. Коротко опишу своє бачення ситуації, яка дивним чином набуває скандальних рис.

Вересом офіційно було надано дозвіл на проведення інтервʼю. Ба більше - на спільному конференц-колі між мною, спортдиректором Юрієм Габовдою та Ігорем Харатіним навіть були окреслені теми. Вже за підсумками запису у головного героя не було жоднісіньких нарікань (!!!). Так само як і в клубу. Лише за кілька днів вже виникло одне прохання - показати матеріал перед виходом».

Зовнішнє редагування в нас не практикується, однак з поваги до Ігоря Харатіна за добу до запланованої публікації я надав можливість переглянути матеріал. Лише для того, щоб він переконався - ніяких слів не було вирвано з контексту. Після мовчанки протягом цілого вчорашнього дня лише о 22:30 отримую дивне повідомлення від спортивного директора Вересу Юрія Габовди про рішення не публікувати інтервʼю. На прохання вказати причину не було надано жодної. Що важливо, від героя інтервʼю Ігоря Харатіна до виходу самого інтервʼю я не отримував жодної заборони на його публікацію.

У звʼязку з пізнім часом зідзвонитись із президентом Вереса не вдалося. Від Івана Надєїна лише сьогодні постфактум почув, так би мовити, «причину» їхнього рішення. Виявляється, клубу не сподобались … навіть не слова, а емоції футболіста. Тобто не сподобалось те, що людина проявила свою щирість.

Хочу наголосити, що над цим матеріалом працював колектив як технічних, так і творчих працівників, роботу яких я поважаю. Відтак не можу без жодного поміркованого аргументу сказати кожному, що їхня праця пішла намарне. Мною було прийнято рішення видавати матеріал, про що я заздалегідь повідомив спортдиректора Юрія Габовду.

Вважаю неприпустимим втручання в роботу незалежних медіа. А саме таке собі дозволив народний клуб. Дане інтервʼю Ігоря Харатіна винятково в позитивному ключі висвітлює імідж Вересу. Однак, якщо народному клубу цього замало і хочеться більшої розкрутки через роздуті скандали - це право керівництва цього клубу, - розповів Бурбас.