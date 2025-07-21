Нігерійський форвард Наполі Віктор Осімхен незабаром офіційно стане гравцем Галатасараю, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, турецький гранд виплатить 40 мільйонів євро відразу, а ще 35 мільйонів протягом наступного року. В угоді також передбачено відсоток від майбутнього перепродажу гравця та бонуси за результативність.

Однією з умов угоди стало обмеження - найближчі два роки Осімхен не може бути проданий до клубів Серії А.

Минулого сезону нападник провів у Галатасараї на правах оренди. У 41 матчі всіх турнірів він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі зробив пропозицію Ліверпулю по Нуньєсу.